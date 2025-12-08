В Крыму 2026 год официально объявили Годом гостеприимства

Официальный старт Году крымского гостеприимства будет дан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке в феврале

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Крым объявили следующий год Годом крымского гостеприимства, сообщили журналистам в министерстве курортов и туризма региона.

"Главой Республики Крым Сергеем Аксёновым подписано распоряжение о проведении в 2026 году в Республике Крым Года крымского гостеприимства. Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, наш полуостров - это территория гостеприимства. Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в Республике Крым после исторического воссоединения с Россией имеет стратегическое значение для экономического и социального развития региона и является одним из ключевых факторов, определяющим привлекательность полуострова для туристов и инвесторов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что официальный старт Году крымского гостеприимства Министерство курортов и туризма будет дан на Межрегиональном отраслевом форуме-выставке "Крым. Сезон - 2026" в феврале. В течение года пройдут приуроченные к нему мероприятия, демонстрирующие круглогодичный санаторно-курортный и туристический потенциал полуострова.

"Сделан колоссальный прорыв в создании и модернизации объектов туристической, обеспечивающей и транспортной инфраструктуры, соответственно растет уровень сервиса и вовлеченность в туротрасль. В индустрии гостеприимства Крыма сегодня трудятся более 42 тыс. человек - практически каждый седьмой трудоспособный гражданин республики; а в период высокого курортного сезона эта цифра увеличивается в разы. Все достижения в современной системе обеспечения комфортного пребывания туристов в регионе и шаги, которые еще необходимо предпринять, Год крымского гостеприимства подведет под общий знаменатель", - приводятся в сообщении слова Ганзия.

Отмечается, что в 2025 году, согласно данным министерства, 75% туристов отдыхали в Крыму не первый раз, у 94% - оправдались ожидания от отдыха, 98% туристов выразили намерения приехать в Крым еще раз, в том числе 68% - уже в следующем году, 30% - в ближайшие пять лет.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что турпоток в Республику Крым за январь - ноябрь 2025 года составил более 6 млн 710 тыс. туристов, что на 15 % выше уровня аналогичного периода 2024 года.