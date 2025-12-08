В Пятигорске умер ветеран ВОВ Иван Коневец

Мужчине было 99 лет

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Коневец скончался в Пятигорске на Ставрополье, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Коневцу было 99 лет.

"Ушел из жизни Иван Филиппович Коневец, ветеран Великой Отечественной войны, наш мудрый старший товарищ, наставник и человек необычайной мудрости, силы и стойкости духа. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Иване Филипповиче Коневце навсегда сохранится в наших сердцах", - написал Ворошилов в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в городской администрации, Коневец сражался на Втором Дальневосточном фронте в составе 423-го пехотного полка 390-й пехотной дивизии, в числе его наград - орден Отечественной войны II степени, медаль "За победу над Японией".

"Вернувшись с войны, Иван Филиппович всю свою энергию, теплоту и любовь к Родине посвятил мирному труду и служению людям. Он стал настоящим мостом между поколениями, уделяя много времени патриотическому воспитанию молодежи. Его искренние, честные рассказы о пережитом были уроками мужества и гражданственности для школьников и студентов. Иван Филиппович многие годы был артистом казачьего ансамбля "Терек", где его жизнелюбие и одухотворенность находили выражение в песне", - сказал собеседник агентства.