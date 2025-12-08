Кот Ларри не зашел в резиденцию на Даунинг-стрит вместе со Стармером и Зеленским

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Кот-мышелов Ларри не стал заходить в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит вслед за Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные газетой The Guardian.

На изображениях запечатлен Ларри, который сначала сидел рядом со Стармером и Зеленским перед закрытой дверью резиденции, но ушел, когда ее открыли. На второй фотографии Зеленский показывает рукой на кота перед тем, как зайти в здание.

8 декабря Зеленский прибыл в Лондон для встречи с главой британского правительства Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном для обсуждения хода переговоров об урегулировании конфликта на Украине.