В Заполярье 400 классов перевели на дистант из-за роста заболеваемости гриппом

За прошедшую неделю заболели 1 020 человек, сообщил главный санитарный врач региона Александр Сергеев

МУРМАНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Более 400 классов в 50 школах Мурманской области переведены на дистанционное обучения из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Сергеев.

"По оперативной информации, за прошедшую неделю на дистанционное обучение были переведены более 400 классов в более 50 школах. Отмечается, еженедельный кратный рост обращений с диагнозом грипп. За прошедшую неделю - 1 020 заболевших, по итогам предыдущей недели было чуть меньше 500", - сказал Сергеев на оперативном совещании в правительстве региона.

Он отметил, что большинство заболевших - дети, поэтому для профилактики образования очагов гриппа в Мурманской области на дистанционное обучение переводятся школьники и студенты, закрылись некоторые группы в детских садах.

"Показатель гриппа выше среднеобластного отмечается в Кольском и Печенгском округах, максимальный показатель - 66% - в Мурманске. По данным федеральной службы Роспотребнадзора, прогнозируется кратный рост заболеваемости гриппа к концу декабря - началу января", - сказал Сергеев, добавив, что на контроле вопрос детских массовых мероприятий, таких как губернаторские елки.

Как отметил заместитель губернатора - министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, все необходимые меры при подъеме заболеваемости были приняты, в том числе подготовлен запас средств индивидуальной защиты, препаратов, аппаратов ИВЛ, а также коечный фонд. "С сегодняшнего дня жесткий масочный режим вводится в медицинских учреждениях Мурманской области. Коечный фонд составляет 182 койки с возможностью расширения до 292 в четырех многопрофильных стационарах", - заключил он.