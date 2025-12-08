В Липецкой области сообщили о начале возвращения домой переселенцев из ДНР

За три года регион принял более 2,5 тыс. человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщило липецкое министерство соцполитики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Помощь со стороны Липецкой области в восстановлении жилья в Мариуполе и соцобъектов в подшефном Володарском округе ДНР позволит начать возвращение в родные места проживающих в ПВР региона. Об этом сообщило Министерство социальной политики Липецкой области.

"Липчане помогают восстанавливать жилье в Мариуполе, а также участвуют в восстановлении соцобъектов в подшефном Володарском округе ДНР. Только в Мариуполе отремонтировано 27 многоквартирных домов. Сейчас у тех, кто вынужденно покинул свои дома, появился шанс вернуться. Это смогут сделать люди, у которых: восстановлено или построено жилье в Мариуполе или Володарском округе ДНР; это жилье признано пригодным для проживания и введено в эксплуатацию; оформлены права собственности либо уже получены выплаты на приобретение или строительство жилья", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за три года Липецкая область приняла более 2,5 тыс. человек из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Только на проживание и питание людей в ПВР за эти годы направили 977 млн рублей из бюджетов всех уровней. Кроме того, оказывалась медицинская помощь и помощь в поиске работы, а дети вынужденных переселенцев устраивались в детские сады и школы.

В пресс-службе регионального министерства соцполитики отметили, что, если проблемы с жильем пока не решены, люди могут оставаться в пунктах временного размещения и далее. С каждой семьей на этот счет ведется индивидуальная работа. Кроме того, и в переезде недавним переселенцам специалисты профильных служб и ведомств также будут оказывать помощь. Она может заключаться в объяснении прав и гарантий, связи с властями по месту жительства, проработке вопросов безопасности, трудоустройства, обучении детей.

В понедельник неокторые СМИ со слов проживающих в ПВР в санатории "Клен" Липецкой области сообщили о требовании к ним в течение месяца покинуть учреждение. Люди заявляют о невозможности вернуться в разгар зимы в свои разрушенные и поврежденные дома. ТАСС направил официальный запрос в профильное региональное министерство, чтобы узнать, насколько ситуация соответствует действительности, и чем она вызвана.