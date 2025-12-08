Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 250-летия Тамбовского наместничества

ТАМБОВ, 8 декабря. /ТАСС/. Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2029 году 250-летия образования Тамбовского наместничества. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с исполняющимся в 2029 году 250-летием образования Тамбовского наместничества постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2029 году 250-летия образования Тамбовского наместничества", - говорится в указе.

Согласно документу, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления примут участие в подготовке и проведении годовщины.

Тамбовское наместничество было образовано 1779 году по указу Екатерины II, оно вошло в состав Владимирского, Пензенского и Тамбовского генерал-губернаторства, которое возглавлял генерал-губернатор граф Роман Воронцов. С 1783 года Тамбовское наместничество входило в состав Рязанского и Тамбовского генерал-губернаторства, его первым правителем стал Михаил Давыдов.