Золотов вручил звезду Героя России Шарипу Делимханову

Он возглавляет управление Росгвардии по Чеченской Республике

ГРОЗНЫЙ, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов вручил звезду Героя России начальнику управления Росгвардии по Чечне Шарипу Делимханову. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"В своем слове Виктор Васильевич высоко отметил вклад воинов из Чеченской Республики, мужественно защищающих интересы нашей страны в зоне СВО. В торжественной обстановке указом президента РФ <…> Виктор Золотов вручил медаль "Золотая Звезда" начальнику Управления Росгвардии по ЧР Шарипу Делимханову", - написал Кадыров.

По его словам, также указом президента РФ Золотов вручил медаль "За храбрость" II степени командиру ОМОН "Ахмат-Грозный" Управления Росгвардии по Чечне Анзору Бисаеву.

"Очень приятно внимание нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина к представителям команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым. Мы очень ценим такое искреннее отношение и приложим все силы, чтобы оправдать высокое доверие со стороны главы государства", - отметил глава Чечни.