В КЧР ввели пять новых мер поддержки семей с детьми

Молодые семьи, в частности, получают единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ЧЕРКЕССК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в 2025 году ввели пять новых региональных мер поддержки семей с детьми. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.

"С начала года в дополнение к действующим федеральным мы ввели новые региональные меры господдержки: молодые семьи получают единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего ребенка; все семьи с шестью и более детьми получают выплату к 1 сентября на приобретение школьной и спортивной одежды на каждого ребенка до 18 лет; семьям, в которых не менее восьми детей, единовременно предоставляется выплата на улучшение жилищных условий в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в республике с 2025 года многодетным семьям полагается 50% компенсации за очное обучение одного ребенка, женщине, обучающейся по очной форме обучения, при постановке на учет по беременности - единовременная выплата в размере не менее 100 тыс. рублей. "Это не просто финансовые выплаты, а системная работа по созданию условий, в которых каждая семья республики может чувствовать уверенность и стабильность. И эта работа будет продолжена: мы и дальше будем совершенствовать систему поддержки, укрепляя ее эффективность и доступность для жителей КЧР", - написал Темрезов.

Он отметил, что в регионе lействуют 17 мер поддержки семей с детьми - 7 федеральных и 10 региональных.

2025 год в Карачаево-Черкесии объявлен Годом демографического роста, рождаемости и долголетия.