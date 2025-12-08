Выставку к 80-летию Великой Победы посетили более 115 тыс. человек из 25 стран

В первый день выставку посетил президент России Владимир Путин

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Более 115 тыс. человек посетили документальную выставку в Москве "Великая Победа. Россия - моя история". Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"За месяц историко-документальный выставочный проект "Великая Победа. Россия - моя история" увидели 115 000 человек из 25 стран мира и России. Открывшаяся 4 ноября в ЦВЗ "Манеж" на XXI Церковно-общественной выставке-форуме "Православная Русь - к Дню народного единства" выставка стала культурным событием десятилетия и главным проектом страны к 80-летию Великой Победы", - говорится в сообщении.

Патриарший совет по культуре Русской православной церкви совместно с Федеральным архивным агентством, Государственным архивом Российской Федерации реализовал этот единственный в своем роде выставочный проект с 50 музеями и архивами России и Белоруссии. Соорганизатор экспозиции - исторические парки "Россия - моя история".

С самого первого дня тысячи людей двинулись на Манежную площадь, чтобы помолиться у иконы святителя Луки (Войно-Ясенецкого) и приложиться к ковчегу с его святыми мощами. Святыни и Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом и впервые за последние 20 лет вывезенное из хранилища Центрального музея Вооруженных сил РФ Минобороны России, стали ключевыми экспонатами.

Внимание посетителей привлекал каждый из 700 редких экспонатов - свидетелей трагических событий 80-летней давности. Ежедневно без выходных полторы сотни экскурсоводов и смотрителей встречали людей, проводя каждые 15 минут бесплатные сборные и параллельно организованные экскурсии. Всего за месяц команда проекта провела 1 024 экскурсии для более чем пятой части всех гостей. Вдобавок более 40 вечерних экскурсий провели участники телешоу "Классная тема!" - ведущие педагоги российских школ. Учителя раскрыли связь истории войны со школьными предметами.

"Эта завершившая год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выставка - абсолютно беспрецедентная. Такого объема уникальнейших артефактов не собирали никогда. Мы уже 12 лет проводим выставку в Манеже, но именно эта выставка была особенной", - отметил председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).