В РФ планируют напоминать водителям об отсутствии полиса ОСАГО через "Госуслуги"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Специалисты мобильного приложения "Госуслуги. Авто" прорабатывают возможность рассылки автовладельцам предупреждений об отсутствии у них полисов ОСАГО, это даст время для оформления страховки перед тем, как дорожные камеры начнут выявлять нарушителей без полиса. Об этом сообщил руководитель проекта "Госуслуги. Авто" Владислав Зазыкин в ходе круглого стола на тему "Текущая ситуация по применению камер для фиксации нарушений в части отсутствия у водителей полиса ОСАГО", который прошел в Общественной палате (ОП) РФ.

"Мы в настоящий момент прорабатываем возможность появления информационной рассылки для пользователей, в которой будет указано, что полис [ОСАГО] не загружен в мобильное приложение, в личный кабинет. Это будет некое побуждение пользователю либо загрузить полис ОСАГО, если он есть, либо задуматься о том, что его необходимо купить, если его нет", - сказал Зазыкин.

О необходимости такой рассылки заявил на круглом столе директор всероссийского Союза страховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, можно в тестовом режиме попробовать рассылать предупреждения перед тем, как водителей без полисов начнут штрафовать. "Надо начать запускать так называемые письма счастья пока без штрафов, уведомительные, которые бы предупреждали, что водитель проехал под камеру [фиксирующую отсутствие полиса], что система работает, пока штраф не выписывается, но предупреждение уже направляется", - сказал Уфимцев.

Он напомнил, что законопроект, вводящий фиксацию таких нарушений, еще не принят Госдумой, однако до того, "как все будет запущено, надо использовать потенциал "Госуслуг" и отправлять автовладельцам уведомления о том, что система выявила отсутствие страховки".

По его мнению, это стимулирует граждан, которые в силу каких-то причин не приобретают полисы, покупать страховку. "Чтобы понимали, что в ближайшее время, кроме "писем счастья", начнут приходить реальные штрафы", - сказал Уфимцев. Он уточнил, что в настоящее время порядка 10% автовладельцев не приобретают полис ОСАГО.

Вопрос о штрафах еще не решен

Член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров пояснил ТАСС, что поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым будет определен порядок длящегося или однократного (то есть штрафовать раз в день или каждой камерой) правонарушения, еще не приняты.

"По итогам круглого стола будет направлен запрос в МВД России, в котором будут содержаться предложения по направлению подобных писем, а также вопрос о сроках запуска видеофиксации подобных наблюдений на всей территории страны, так как Москва подтвердила свою техническую готовность", - сказал Машаров.

Согласно майским поручениям президента РФ, правительство, МВД и главы регионов России должны обеспечить автоматизацию выявления нарушителей без страховки при помощи дорожных камер. Ожидается, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГО с дорожных камер начнут приходить россиянам не раньше осени 2026 года.