Путин подписал указ о фонде международных проектов

Учредителем новой структуры будет Фонд президентских грантов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Международные проекты Фонда президентских грантов".

Согласно документу, решение принято для "содействия развитию общественных связей и сотрудничества в гуманитарной и иных областях между Российской Федерацией и другими государствами". Учредителем новой структуры будет Фонд президентских грантов.

В числе целей работы создаваемого фонда - разработка программ и проектов в области социального развития (включая оказание помощи нуждающимся лицам), охраны здоровья, культуры, искусства, науки, образования, просвещения, сохранения исторической памяти. Также проекты охватят темы физической культуры, спорта, туризма, экологии, развития некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества. Предполагается реализация этих программ на территориях иностранных государств, а также всесторонняя поддержка, мониторинг и оценка результатов.

Фонд будет участвовать в разработке и реализации международных программ и проектов, заниматься международным сотрудничеством в гуманитарной, экологической, культурной и иных областях на основании решений президента РФ.

Поручено "обеспечить регистрацию фонда в порядке инкорпорации в пределах территории специального административного района на территории Калининградской области". Указ вступает в силу с 8 декабря.