Путин вполовину повысил оклады работающим за пределами РФ военным судьям

Увеличение должностных окладов, однако, не будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет и единовременного пособия в связи с выходом в отставку

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом повысил на 50% должностные оклады служащим аппаратов военных судов за пределами РФ. Документ, призванный повысить социальную защищенность судей, исполняет положения принятого в июне закона.

Повышение должностных окладов, однако, не будет учитываться при расчете пенсии за выслугу лет и единовременного пособия в связи с выходом в отставку.

За пределами России действует пять военных судов - в Армении, Казахстане, Молдавии и Таджикистане. Повышение оклада их работникам предусмотрено обновленным законом "О статусе судей в РФ".

Норма была принята в связи с теми сложностями, которые испытывают военные судьи за рубежом при обустройстве семей, обучении детей, получении медпомощи - в отличие от их коллег внутри страны.