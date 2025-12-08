В Ингушетии 2026 год объявили Годом экологии

В республике создадут оргкомитет, который разработает и утвердит план мероприятий

МАГАС, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о проведении в 2026 году в республике Года экологии, в рамках которого к защите природы будут приобщать население региона, в то числе детей. Об этом Калиматов написал в своем Telegram-канале.

"Подписан указ о проведении Года экологии в 2026 году. Наша цель - сохранение окружающей среды, обеспечение рационального использования природных ресурсов и формирование экологической культуры в обществе. В течение всего 2026 года в республике будут проводиться разнообразные мероприятия, направленные на привлечение внимания жителей и гостей региона к вопросам охраны природы и повышения качества жизни", - написал Калиматов.

Он отметил, что в рамках Года экологии в республике будет создан оргкомитет, в обязанности которого войдут разработка и утверждение плана мероприятий.

"В работу будут вовлечены практически все сферы - от образования до промышленности. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию детей: приобщать к культуре бережного отношения к природе нужно со школьной скамьи и даже с детского сада. Это помогает формировать у наших детей ответственность за чистоту родного края и нетерпимость к проявлениям небрежного отношения к окружающей среде", - заключил глава республики.