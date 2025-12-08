В ОП предложили ввести отдельный штраф за отсутствие полиса ОСАГО в случае ДТП

Зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов считает, что эта мера позволит защитить права тех людей, "которые добросовестно выполнили свои обязанности по страхованию"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Кодекс об административных правонарушениях можно дополнить статьей о введении штрафа за отсутствие у автовладельца полиса ОСАГО в случае дорожно-транспортного происшествия. Подумать над такой идеей предложил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов.

"Имеет смысл подумать о том, чтобы ввести в КоАП статью о введении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО в случае, если произошло ДТП. Причем, даже не определять, виновен в аварии человек или нет. То есть по факту, по тому, что он попал в аварию, [надо] чтобы штраф у него был повышенный", - сказал Холодов в ходе круглого стола на тему "Текущая ситуация по применению камер для фиксации нарушений в части отсутствия у водителей полиса ОСАГО", который прошел в Общественной палате.

По его словам, это позволит защитить права тех людей, "которые добросовестно выполнили свои обязанности по страхованию, но пострадали в аварии с товарищем, который не выполнил эту обязанность". Холодов отметил, что этот штраф отдельный и не связан с наказанием за езду без полиса. По его словам, введение такого штрафа может быть вариантом получения пострадавшим в ДТП гражданином компенсации от государства. "Может быть, не полную стоимость, но хотя бы что-то, чтобы он мог получить за то, что государство не смогло обеспечить наличие полисов у всех граждан, которые управляют автомобилем", сказал Холодов.

По его мнению, эту идею можно обсудить, попробовать просчитать, чтобы "в большей степени защитить права тех, кто полностью выполнил свои обязанности и не виновен".