Путин вручит Героям России медали "Золотая Звезда" 9 декабря

Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в отмечаемый 9 декабря День Героев Отечества вручит Героям России медали "Золотая Звезда".

Торжественное мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. В Кремль приглашены более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества.

Традиция чествования Героев Отечества возобновлена в соответствии с указанием главы государства в 2013 году. Дата имеет глубокие исторические корни. Она приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769 по 1917 год. Возобновление старой традиции знаменует подвиги предков и современников - тех, кто своими делами, поступками, жизнью показал пример подлинного служения Родине.

В соответствии с законом "Об установлении звания Героя Российской Федерации" от 1992 года, высшая награда страны присуждается "за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига". Знак отличия - медаль "Золотая Звезда".