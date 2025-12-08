Госдума обсудит расширение жилищной поддержки для семей военнослужащих

Также в повестке заседания парламента есть инициативы о продлении антисанкционного спецрегулирования в экономике и закреплении наличия крестов над коронами и державой на гербе России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят во втором чтении законопроект о расширении мер жилищной поддержки для семей военнослужащих. Также в повестке - инициативы о продлении антисанкционного спецрегулирования в экономике, закреплении наличия крестов над коронами и державой на гербе РФ и изменения в законе об охране озера Байкал.

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект о расширении перечня военнослужащих, имеющих внеочередное право на обеспечение жильем. Документ был внесен в палату парламента сенаторами Инной Святенко, Еленой Перминовой, Сергеем Горняковым, а также депутатом Госдумы Ярославом Ниловым в августе и принят в первом чтении в октябре. Предусматривается расширение перечня военнослужащих, имеющих внеочередное право на получение жилья или жилищной субсидии. В него планируется включить действующих и уволенных со службы военных, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях и проживающих совместно с одним или несколькими детьми-инвалидами с детства.

Ко второму чтению в законопроект внесена поправка, соавторами которой стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Предлагается дать регионам право вводить дополнительные меры поддержки по обеспечению жильем семей военнослужащих, погибших при исполнении долга. Согласно поправке, меры жилищного обеспечения, которые проработают органы государственной власти субъекта РФ, будут предоставляться в порядке, определенном региональным законодательством.

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Документ был внесен 412 депутатами во главе с Володиным в ноябре. Изменения предлагается внести в статью 1 федерального конституционного закона "О государственном гербе РФ".

Предлагается дополнить описание герба указанием на то, что "малые короны, большая корона и держава, являющиеся неотъемлемыми элементами государственного герба Российской Федерации, увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".

Изменения в закон об охране озера Байкал

Кроме того, Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об охране озера Байкал. Документ внесла в палату парламента группа депутатов и сенаторов в июне 2023 года, он был принят в первом чтении в июле того же года. Поправками предлагалось дополнить законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе". Как отмечали авторы законопроекта, новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность, а также защитить права проживающих на БПТ. Принятым в первом чтении законопроектом предусматривается расширение перечня случаев, при которых в центральной экологической зоне допускаются сплошные рубки леса, включая строительство инженерной защиты, коммунальной инфраструктуры и объектов особой экономической зоны "Ворота Байкала".

Согласно поправкам ко второму чтению, предлагается запретить сплошные рубки лесных насаждений, допуская их лишь в рамках санитарных мероприятий в погибших лесах - в тех случаях, когда выборочные рубки не обеспечивают восстановление защитных лесов. Также предусматривается создание комиссии по обеспечению охраны озера Байкал и социально-экономическому развитию БПТ, которая будет согласовывать проекты перевода земель и перечни участков для санитарных рубок. Перечень земель, на которых допускаются сплошные рубки, будет определяться правительством РФ на основании решения этой комиссии.

Кроме того, поправками предлагается запретить строительство и реконструкцию объектов капитального строительства на БПТ без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации. Также предусматривается запрет на строительство жилья на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны. Создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон допускаться не будет.

Госдума также рассмотрит во втором чтении законопроект о продлении на 2026 год антисанкционного спецрегулирования в экономике. Документ был инициирован правительством РФ. Документом предлагается продлить специальное антисанкционное регулирование в экономике на 2026 год. Продлеваются полномочия кабмина по установлению особенностей оценки соответствия выпускаемой в обращении на территории РФ продукции требованиям техрегламентов и обязательным требованиям, а также особенностей организации и осуществления видов государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Также полномочия правительства будут продлены в части установления особенностей разрешительной деятельности, направленных на утверждение перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса РФ о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы; вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и принимаемых в целях снижения негативных последствий введения в отношении РФ ограничительных мер экономического характера и повышения устойчивости развития экономики; особенностей обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, медизделий.