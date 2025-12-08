Конференция "Валдая" соберет более 40 экспертов из разных стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" во вторник начнет работу на московской площадке аналитического центра. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 40 экспертов из Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Пакистана, Узбекистана и России.

Тема конференции сформулирована как "Безопасность в Евразии: от концепции к практике", что, по словам организаторов, отсылает к российской инициативе по созданию единой архитектуры евразийской безопасности. "Эта концепция получила развитие как на экспертном, так и официальном уровне, обсуждалась на двусторонних саммитах с лидерами Индии и Китая и стала частью совместных заявлений в рамках СНГ и Союзного государства России и Белоруссии", - отмечают в дискуссионном клубе.

Ее основные принципы сформулированы в Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, к которой уже присоединился ряд государств. Документ исходит из опоры на международное право и уважение многообразия мира, приверженность многополярности, восстановление центральной роли ООН, укрепление и консолидацию евразийского пространства.

В качестве цели конференции обозначено стремление представить экспертное видение архитектуры евразийской безопасности, которое способно внести вклад в ее дальнейшую проработку на официальном уровне. "Клуб "Валдай" традиционно предоставляет экспертам со всего мира площадку для откровенного обмена мнениями, - указывают организаторы. - Участники конференции обсудят, какой должна быть новая система безопасности, какими могут быть ее принципы, цели и этапы развития, как соотносятся идеи и представления о региональной безопасности потенциальных участников ее будущей архитектуры".

Также специально к мероприятию был подготовлен новый доклад "Архитектура евразийской безопасности: генезис, принципы и возможные направления развития", который будет представлен на стартовой сессии конференции. Его автором выступил программный директор клуба "Валдай" Иван Тимофеев.