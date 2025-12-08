ФСБ открыла рубрику о том, как чекисты становились Героями Советского Союза

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ФСБ России в открыла на своем сайте рубрику о том, как чекисты становились Героями Советского Союза.

Как отметили в ЦОС ФСБ, в новой рубрике "Герои-Чекисты" будут представлены очерки о том, как они становились Героями Советского Союза и Российской Федерации.

"Цель материалов - познакомить читателей с жизнью, особенностью характеров и деятельности героев, вдохновить на следование их примеру", - отметили в ЦОС. В рубрике будут представлены иллюстрированные очерки о сотрудниках - героях Великой Отечественной войны, афганских событий и отличившихся в борьбе с международным терроризмом.

Опергруппа "Олимп" в Европе

22-летний помощник начальника штаба 24-го погранотряда Виктор Карасев встретил войну на границе СССР на реке Прут, став командиром конной группы пограничников, которая конными атаками и огнем помогала погранзаставам. А в ноябре 1941 года участвовал в операции по разгрому штаба 12-го немецкого армейского корпуса в тылу немецких войск под Москвой в селе Угодский Завод (Калужская область). Об этой операции упомянул в своих мемуарах маршал Жуков, уроженец этого села.

Получив серьезное ранение руки, Карасев не только вернулся в строй, но и возглавил оперативную группу НКВД "Олимп", которая с марта 1943 г. по февраль 1945 г. действовала в тылах немцев на территории Украины, Польши, Чехословакии и Венгрии. Опергруппа НКВД "Олимп" из 58 бойцов выросла в партизанское соединение им. Александра Невского численностью около 700 человек. В нем воевали русские, белорусы, украинцы, поляки, чехи, словаки, венгры, французы, итальянцы, немцы-антифашисты и представители других народов Европы. Соединение принимало участие в словацком восстании 1944 г., действовало совместно с польскими и венгерскими партизанами.

Карасеву было присвоено звание Героя Советского Союза. А за боевые действия по освобождению Европы от нацистов он был удостоен польских орденов "Крест Грюнвальда" и "Партизанский крест", чехословацкой награды "Партизанская звезда", получил звание почетного гражданина нескольких городов в Польше и Словакии.

Иван Кудря

29-летний уроженец Киевской области Иван Кудря с июля 1941 года прошел подготовку к нелегальной работе в Киеве, где ему поручили возглавить резидентуру НКВД на случай оккупации города немцами. Он перестал носить военную форму, надел шляпу, национальную украинскую рубашку, отпустил усы и стал похож "то ли на учителя, то ли на провинциального художника или деятеля культуры" с паспортом на имя студента-медика Ивана Кондратюка, получив оперативный псевдоним "Максим".

В оккупированном Киеве он организовал сбор данных об агентах абвера и перемещениях немецких войск. Случайно столкнувшись в Киеве с бывшим петлюровцем Тарасом Семеновичем, которого он когда-то допрашивал в НКВД и который успел устроиться в гестапо, он сумел в ходе "краткой и обоюдонапряженной" беседы перевербовать его, в итоге тот узнал о строительстве особо секретного военного объекта под Винницей и уничтожал проходившие через него заявления об оставшихся в городе коммунистах.

В составе группы "Максима" была артистка Киевского оперного театра Раиса Окипная, которая до войны блистала на сцене Винницкого музыкально-драматического театра. В общении с высшими чинами полиции, офицерами армии она узнавала важные разведданные. В группу входила и этническая немка Евгения Бремер, которая через немецких офицеров-железнодорожников узнавала о перемещении военных грузов. Она же организовала освобождение из лагеря 19 советских офицеров, попавших в плен.

В результате предательства 5 июля 1942 года гестапо арестовало "Максима", Раису Окипную, Евгению Бремер и 11-летнего мальчика-связника Казимира Гапоненко. Их пытали более трех месяцев, особенно измывались над Окипной. В итоге женщин расстреляли 6 ноября 1942 года в урочище Бабий Яр. Место и время казни Кудри и мальчика остались неизвестны. Но в архивах гестапо нашли тетрадь Кудри с собранной информацией о 87 гитлеровских агентах.

После войны одна из улиц в центре Киева была названа в честь Ивана Кудри. Но в 2019 году улице дали имя участника проигранной США войны во Вьетнаме сенатора Джона Маккейна.

Дмитрий Медведев

Среди остальных первых пяти очерков о героях-чекистах - очерк о Дмитрии Медведеве, который с 1921 года в Донбассе принимал участие в ликвидации банд, включая банду Махно, а с 1922 года работал в отделе ГПУ в Одессе, где действовали оставшиеся агенты белогвардейских и иностранных разведок, включая британскую Интеллидженс сервис, и банды налетчиков вроде Мишки Япончика (Виницкого). Под руководством Медведева сотрудники одесского ГПУ провели ликвидацию нескольких банд, включая известную в то время в Одессе банду атамана Заболотного.

В 1939 г. 41-летний Медведев был уволен из НКВД, но 22 июня 1941 года подал рапорт о восстановлении на службе.

В сентябре 1941 г. возглавляемая им оперативная группа "Митя" была направлена за линию фронта на оккупированные территории Смоленской, Орловской и Могилевской областей, став одной из первых результативных диверсионных групп в период Великой Отечественной войны. А с января 1942 года Медведев сформировал оперативную группу "Победители" для заброски в район города Ровно, который гитлеровцы сделали столицей оккупированной Украины. В итоге была создана агентурная сеть из более 150 негласных помощников, работавших в немецких спецорганах и административных учреждениях оккупационных войск, благодаря чему была получена информация о расположении секретной ставки Гитлера "Вервольф" ("Оборотень") вблизи Винницы, подготовке наступления немцев под Курском летом 1943 года, немецких самолетах-снарядах, планах применения химического оружия. К маю 1943 года разведработой группы были охвачены Ровно, Луцк, Ковель и другие районы, с октября 1943 - Винница, с января 1944 г. - Львов.

"Белая смерть"

Действовавшая в тылах немцев особая оперативная группа под руководством капитана НКВД белоруса Евгения Мирковского состояла из спортсменов и получила название "Ходоки". Немцы же прозвали ее "белые призраки", "белая смерть", так как бойцы группы в белых маскировочных халатах на лыжах внезапно появлялись в районах, где противник их не ожидал, совершали диверсии и быстро исчезали. Гитлеровцы пытались их преследовать, но бойцы опергруппы за ночь на лыжах в полном снаряжении, с оружием и боеприпасами пробегали до 80-100 км, и провели целый ряд спецопераций на территории Украины, Молдавии, Белоруссии и Польши.

Весной 1943 г. группа, пройдя 600 км от Пскова, взорвала в Житомире электростанцию и кабель связи со ставкой Гитлера. Летом 1943 г. переодетые в немецкую форму "Ходоки" подъехали на машине к штабу одной из частей СС в Овруче, разоружили охрану и немецких офицеров, забрали документацию и уехали. А затем, завербовав офицера венгерского саперного батальона, восстанавливавшего станцию Овруч, заминировали и взорвали пути, парализовав железнодорожную ветку на Чернигов. Более 200 взятых в плен военнопленных-венгров отпустили, снабдив их продовольствием.

Танкист от НКВД

Пятый очерк посвящен сотруднику Управлении НКВД по Москве и Московской области Андрею Серебрякову. С начала войны он просился на фронт, так как ранее служил танкистом на войне с финнами. Но на фронт его отпустили только в 1942 г., когда жители Дзержинского района Москвы собрали средства на производство роты тяжелых танков "КВ". Серебряков был назначен командиром этой танковой роты имени Феликса Дзержинского.

В ходе боев за Воронеж танкисты под командованием Серебрякова воевали возле областной детской больницы, в подвалах которой прятались мирные жители. Благодаря мастерству и смелости танкистов Серебрякова многие мирные жители смогли эвакуироваться на левый берег реки Воронеж.

Серебряков погиб 24 июля 1942 г. в сгоревшем танке при защите северо-западных окраин Воронежа.