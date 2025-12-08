Костюк: величие России рождено подвигами ее героев

Брать пример нужно с участников СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и с героев труда, подчеркнула глава Еврейской автономной области

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. День Героя - это повод вспомнить тех, с кого нужно брать пример - героев СВО, героев Великой Отечественной войны, а также героев труда, тех, кто спасает людей и помогает им. Об этом сказала в своем поздравлении россиянам глава Еврейской автономной области, мать Героя России Андрея Ковтуна Мария Костюк.

"9 декабря - День Героя Отечества. Величие нашей страны рождено подвигами ее героев: тех, кто сражался на поле боя, кто трудился в тылу, кто находится в ежедневном подвиге поддержки и спасения страны, гражданина, себя самого, как части нашего Отечества - понимая, что если ты сегодня не будешь служить стране, то может быть потом и некому будет служить", - сказала она.

"С кого брать пример, как не с участников Специальной военной операции? С кого брать пример, как не с героев Великой Отечественной войны? Или с наших обычных людей, которые в сложной ситуации ведут себя как герои, как тот мальчишка, который в 13 лет спас тонущего человека? Наша страна - страна героев. Она всегда была такой. Величие Отчизны и гордость за нее - это именно то, ради чего мы с вами живем, будем жить, ради чего воспитываем наших детей и внуков и что мы передадим им в наследство", - добавила Костюк.