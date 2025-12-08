На Камчатке рекомендовали перевести сотрудников на удаленку из-за метели

Жителей попросили воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Камчатки рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленный режим работы из-за циклона. Жителям края также рекомендовано не выезжать на дороги без острой необходимости, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Солодов.

"Камчатка переживает новый удар непогоды. Работа краевых учреждений и организаций, за исключением жизнеобеспечивающих, переведена на дистанционный режим. Настоятельно рекомендую коммерческим предприятиям и организациям всех форм собственности также перевести сотрудников на дистанционный режим работы", - написал Солодов.

Госавтоинспекция края настоятельно просит жителей края воздержаться от поездок на личном транспорте без крайней необходимости, чтобы не попасть в ДТП.

Циклон подошел на юг Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. На дорогах гололедица, жители города сообщают в соцсетях о перебоях с работой общественного транспорта, дорожники устраняют последствия удара стихии.