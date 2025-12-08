Эксперт Чебров: землетрясение в Японии не может вызвать цунами на Камчатке

Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН отметил, что в регионе продолжается афтершоковый процесс после событий 30 июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Масштаб землетрясения в Японии 8 декабря магнитудой 7,6 не может вызвать угрозу цунами на Камчатке, сообщил ТАСС директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.

"Сейсмических последствий на Камчатке после землетрясения в Японии мы не ощутили, у нас продолжается афтершоковый процесс после мегаземлетрясения 30 июля. Что касается угрозы цунами, то масштаб японского сейсмособытия не такой сильный, чтобы вызвать цунами где-то еще", - рассказал ученый.

Цунами высотой порядка трех метров движется на восточное и северо-восточное побережье Японии после землетрясения магнитудой 7,6. Об этом объявило метеорологическое управление страны.