Эксперт Чебров: землетрясение в Японии не может вызвать цунами на Камчатке
21:39
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Масштаб землетрясения в Японии 8 декабря магнитудой 7,6 не может вызвать угрозу цунами на Камчатке, сообщил ТАСС директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров.
"Сейсмических последствий на Камчатке после землетрясения в Японии мы не ощутили, у нас продолжается афтершоковый процесс после мегаземлетрясения 30 июля. Что касается угрозы цунами, то масштаб японского сейсмособытия не такой сильный, чтобы вызвать цунами где-то еще", - рассказал ученый.
Цунами высотой порядка трех метров движется на восточное и северо-восточное побережье Японии после землетрясения магнитудой 7,6. Об этом объявило метеорологическое управление страны.