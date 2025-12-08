Путин предоставил гражданство РФ итальянскому общественнику Эннио Бордато

В 2004 году организация "Помогите нам спасти детей", которую он возглавляет, оказалась одной из первых, пришедших на помощь после теракта в школе в Беслане

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ итальянскому общественному деятелю, президенту благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато. Указ о принятии в гражданство РФ опубликован на портале нормативных правовых актов.

У Бордато большой опыт сотрудничества с медицинскими учреждениями, главным образом педиатрическими. Именно с сотрудничества с Российской детской клинической больницей началась история его организации, существующей больше 20 лет. С 2014 года она сосредоточена на оказании помощи детям Донбасса, в том числе в лечении. В 2004 году "Помогите нам спасти детей" оказалась одной из первых организаций, пришедших на помощь после теракта в школе в Беслане.

Кроме того, глава государства также предоставил гражданство итальянскому общественному деятелю, итальянскому ученому, публицисту Элизео Бертолази, автору книги "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста". Ранее Путин говорил, что Бертолази занимается защитой и популяризацией русской культуры.

Книга "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста" включает его статьи по истории украинского кризиса. Он в том числе рассказывает о проблемах, возникших на Украине, а также их последствиях для Европы.