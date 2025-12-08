Путин предоставил гражданство РФ актеру Валерию Харютченко

Режиссер Тбилисского государственного академического русского драматического театра им. А. С. Грибоедова родился 1 октября 1948 года на острове курильском острове Шумшу

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство РФ грузинскому актеру, режиссеру Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова Валерию Харютченко. Указ о принятии в гражданство РФ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Харютченко родился 1 октября 1948 года на острове курильском острове Шумшу. Окончил Московское театральное училище имени М. С. Щепкина, а также магистратуру Грузинского университета театра и кино имени Ш. Руставели, факультет режиссуры. С 1971 года - актер Театра имени А. С. Грибоедова. Кавалер ордена Чести (Грузия) и ордена Дружбы (Россия). Награжден правительственной медалью Российской Федерации "В память 300-летия Санкт-Петербурга".

Обладатель золотого диплома XI Международного театрального форума "Золотой Витязь" за роль Холстомера в спектакле "Холстомер. История лошади" (реж. А. Варсимашвили). Награжден Пушкинской медалью и медалью Достоевского.