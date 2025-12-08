Депутат Терентьев: люди с инвалидностью могут бесплатно получить второе высшее

Для россиян с ограниченными возможностями также предусмотрены программы профориентации, отметил председатель Всероссийского общества инвалидов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне могут бесплатно получить второе высшее или среднее специальное образование в случае, если им была присвоена инвалидность любой группы после получения первого образования. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Всероссийского общества инвалидов, зампред комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаил Терентьев ("Единая Россия").

"Человек, получив высшее образование, если у него в жизни что-то происходит, и он получает инвалидность и уже по своей профессии не может работать, то у такого человека с инвалидностью есть право получить второе высшее образование или среднее профессиональное образование бесплатно", - сказал депутат.

Он отметил, что для лиц с ограниченными возможностями также предусмотрены программы профориентации. "Вот такой механизм. Мы уверены, что он в конечном итоге даст еще приток специалистов", - заявил парламентарий. По словам депутата, в профориентации человека с инвалидностью большую роль играют реабилитологи.

"Для человека без инвалидности сложно выбрать профессию, а человеку с инвалидностью нужно, чтобы кто-то присоединился и сказал ему: "что с учетом таких устойчивых нарушений функций организма, ты можешь реализовать себя, например, в IT-сфере, в бухучете, в журналистике", - сказал Терентьев, - То есть здесь нужно, чтобы кто-то подсказал семье и честно с ними просто поговорил, что инвалидность - это надолго, и нужно научиться с ней жить: работать и использовать различные возможности для реализации себя в жизни".