В центре Петропавловска-Камчатского образовалась пробка из автобусов

Многие пассажиры решили продолжить путь пешком

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Около 10 автобусов застряли в районе центра Петропавловска-Камчатского, не сумев преодолеть подъем из-за гололедицы, передает корреспондент ТАСС на Камчатке.

Около 10 автобусов буксуют на подъеме, многие пассажиры приняли решение идти пешком.

Автомобильные пробки наблюдаются практически во всех районах города, особенно сильные заторы в южной части Петропавловска-Камчатского. На остановках скопление людей, автобусы переполнены.

Циклон подошел к югу Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. На дорогах гололедица, дорожники устраняют последствия удара стихии. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.