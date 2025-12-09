В столице Камчатки для перевозки пассажиров запустили высокопроходимые машины

В городе работают два автомобиля

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Две машины высокой проходимости курсируют по двум маршрутам во время циклона в столице Камчатки. При необходимости будут задействованы дополнительные вахтовки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатки Владимир Солодов.

"Поручил задействовать дополнительные высокопроходимые вахтовки в краевом центре, которые будут перевозить жителей до нормализации обстановки на дорогах. При необходимости [будет нужно] договориться с туроператорами и организациями других отраслей. Сейчас в городе работает только два автомобиля - этого количества недостаточно", - написал Солодов.

По его словам, на дорогах регионального значения в течение дня будут работать 60 единиц техники, на дорогах краевой столицы края - около 90 машин.

Циклон подошел к югу Камчатки в ночь на 9 декабря, он принес в районы полуострова метель и порывистый ветер до 25 м/с. На дорогах гололедица, дорожники устраняют последствия удара стихии. Отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.