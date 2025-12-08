CNN: родственницу пресс-секретаря Белого дома разрешили освободить под залог

Когда именно освободят Бруну Каролину Феррейру зависит от того, как быстро Служба иммиграционного и таможенного контроля США получит постановление суда

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Иммиграционный суд в штате Луизиана принял решение освободить под залог дальнюю родственницу пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, которая в ноябре была задержана сотрудниками Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), так как оказалась нелегальной мигранткой, сообщила телекомпания CNN.

По ее сведениям, судья Синтия Гудман в понедельник постановила освободить прибывшую из Бразилии Бруну Каролину Феррейру, которая является матерью племянника Ливитт, под залог в $1,5 тыс. Отмечается, что это минимальная сумма залога, предусмотренная по закону.

Сроки фактического освобождения матери племянника Ливитт пока не известны и будут зависеть от того, как быстро ICE получит постановление суда и насколько быстро будет выплачен залог.

Феррейра, указывает телекомпания, была задержана недалеко от Бостона (штат Массачусетс) по подозрению в нанесении побоев, однако была помещена под стражу в центре ICE в штате Луизиана. Представитель министерства внутренней безопасности США указывал, что Феррейра просрочила свою туристическую визу еще в июне 1999 года. Ответчица попала в США еще ребенком в 1998 году. Источники NBC указывали, что племянник Ливитт, чье имя не называется, с самого рождения живет со своим отцом в штате Нью-Гэмпшир, а с матерью он никогда не жил и много лет не общался.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что до его прихода к власти в 2025 году в страну нелегально въехало около 25 млн человек. После инаугурации 20 января он объявил о начале в стране масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией, в том числе подписав указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.