Фадеев: тема СВО будет обсуждаться на встрече Путина с СПЧ

Кроме того, Совет при президенте подготовил вопросы, связанные с бездомными

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вопросы, которые Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) вел на протяжении года - проблемы участников СВО и их семей, инвалидов, людей без определенного места жительства и ряд других, планируется затронуть на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом рассказал ТАСС глава Совета Валерий Фадеев.

"Тема, связанная с участниками СВО и их семьями, тема инвалидов, тема, связанная с бездомными - много тем [запланировано]. Вся работа, которую мы ведем на протяжении года, часть этой работы будет обсуждаться на встрече с президентом", - сказал Фадеев.

Путин ежегодно встречается с СПЧ, заседания с участием президента традиционно приурочены к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря.