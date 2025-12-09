На Камчатке в составе студотрядов трудовой семестр отработали 326 человек

В рамках своей деятельности отряды также оказывают поддержку бойцам СВО и их семьям

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. На Камчатке 326 студентов были трудоустроены в команды студотрядов в трудовом семестре 2025 года. Помимо прочего, в рамках своей деятельности отряды оказывают поддержку бойцам СВО и их семьям, сообщил ТАСС председатель правления регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) Алексей Дроздов.

"По итогам трудового семестра 2025 года было трудоустроено 326 местных студентов по различным направлениям. Пять студенческих отрядов прошли отбор на право участия во Всероссийских трудовых проектах, где ребята получили опыт на передовых предприятиях в Санкт-Петербурге, Татарстане, Туапсе и Владивостоке", - рассказал Дроздов.

По его словам, сервисные отряды в составе 35 человек отработали летний трудовой сезон в таких профессиях как: горничные, официанты, аниматоры, повара и другие специалисты. 55 студентов приняли участие в Межрегиональных путинных трудовых проектах "Кутх-2025" и "Пахачи-2025", на заводах ООО "Дельта фиш ЛТД" и ООО "Дельфин". Почти 140 человек работали вожатыми в детских лагерях "Альбатрос", "Волна", "Металлист", "Гагарин", КМОЦ "Экосистема".

Также в регионе в семестре 2025 года работали трудовые отряды подростков, студенческие медицинские отряды - они были трудоустроены в больницах Петропавловска-Камчатского. Строительные отряды приняли участие в ремонтных работах дорог в Авачинской агломерации. Кроме этого, специализированные отряды в количестве 65 бойцов были привлечены в качестве матросов.

Как сообщили ТАСС в региональном отделении РСО, в рамках подготовки студенческих отрядов к трудовой деятельности в 2025 году организовано профессиональное обучение бойцов студенческих отрядов. Это стало возможно благодаря федеральной субсидии на обучение студенческих отрядов.

Там добавили, что всего за последние четыре года на Камчатке были обучены почти 500 студентов по профессиям вожатого, лаборанта, обработчика рыбы, официанта, горничной, матроса берегового, бармена. Также в рамках своей деятельности студотряды на Камчатке оказывают поддержку бойцам СВО и их семьям.

О поддержке студотрядов на Камчатке

В 2023 году на Камчатке был принят краевой Закон о государственной поддержке студенческих отрядов. Общественной организации были выделены дополнительные средства из краевого бюджета, которые будут направлены на текущую деятельность студотрядов, на проведение мероприятий, а также на развитие молодежного движения. В Камчатском крае студенческие отряды организованы на базе почти всех вузов и ссузов.