В столице Камчатки с начала декабря выпало более 100% месячной нормы осадков

Показатель составил 121 мм

Редакция сайта ТАСС

© Ульяна Лавцевич/ ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Более 100% месячной нормы осадков выпало в Петропавловске-Камчатском за неполную первую декаду декабря, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе столицы Камчатки.

"Всего со 2 декабря - начала серии затяжных циклонов - на территории городского округа отмечен 121 мм осадков, что составляет 103% от месячной нормы", - рассказали в учреждении.

Там добавили, что в эти сутки выпало 26 мм осадков. Влияние циклона на погоду в крае продолжается. На дорогах работает снегоуборочная техника.