В ГД предложили взыскивать ущерб с виновников ДТП с отягчающими обстоятельствами

Страховые компании будут обязаны предъявить виновным в таких ДТП регрессивные требования, сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Условия пользования ОСАГО для водителей, виновных в авариях с отягчающими обстоятельствами, например, когда водитель был пьян, не имел прав, а также покинул место аварии, хотят изменить в Госдуме. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой законопроект с введением такого механизма, подготовленный главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.

"Законопроект был подготовлен вместе с автоэкспертами, а также с участием специалистов страховых организаций. С одной стороны, мы видим, что ремонт машин дорожает, но при этом страховые выплаты не увеличиваются. А когда поднимается об этом вопрос, страховые компании сразу заявляют, что им для этого нужно увеличить тарифы. Этим законопроектом мы показываем, что не надо ничего увеличивать, а нужно просто более эффективно использовать механизмы, которые уже есть", - пояснил изданию Нилов.

Как отмечается, страховые компании будут обязаны предъявить виновным в таких ДТП регрессивные требования, а именно сначала возместить ущерб пострадавшему водителю, а потом через суд забрать эти средства у виновника аварии, даже если у него есть полис ОСАГО.

Целью инициативы является более справедливое формирование тарифной политики по ОСАГО, а также снижение рисков перекладывания стоимости страхования недобросовестных страхователей на других автовладельцев, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Только в 2023 и 2024 годах страховщики ОСАГО не реализовали свое право регрессного требования к недобросовестным страхователям на сумму 5,7 млрд рублей, что составляет более 98% от общей суммы таких требований", - отмечают авторы законопроекта со ссылкой на официальные данные Национальной страховой информационной системы.

Принятие поправок в закон создаст условия для сдерживания роста тарифов ОСАГО, считают авторы инициативы.