В РФ жильца могут выселить из квартиры за нарушение прав соседей

Такую меру принимают только в качестве крайности и по решению суда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Систематическое нарушение прав соседей, использование жилья не по назначению или его разрушение являются вескими основаниями для выселения жильца через суд без предоставления другого жилья.

Согласно ст. 35 Жилищного кодекса РФ, если наниматель или проживающие совместно с ним члены семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, они могут быть выселены без предоставления другого жилого помещения.

Как отмечается, выселение допускается только в качестве крайней меры и только по решению суда.

Кроме того, если жильцы продолжают использовать помещение не по назначению (например, как офисное помещение), систематически нарушать права и законные интересы соседей после предупреждений, согласно ст. 91 ЖК РФ, по требованию наймодателя или других заинтересованных лиц они также выселяются в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.