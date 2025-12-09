Муфтий Москвы: указ о традиционных ценностях популярен в исламских странах

Документ был переведен на арабский язык, отметил Альбир Крганов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина №809 о сохранении и укреплении российских духовно-нравственных ценностей сегодня переводится на языки исламских государств и пристально изучается элитами этих стран. Об этом ТАСС рассказал глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР), муфтий Москвы Альбир Крганов, недавно вернувшийся из поездки в Саудовскую Аравию.

"Круги истеблишмента, политические круги (Саудовской Аравии - прим. ТАСС) пристально изучают наше законодательство и наш курс. Мы перевели 809-й указ на арабский язык и передали очень уважаемым людям. Они с уважением относятся к этому документу и говорят, что в современном мире очень важно усиливать курс на сохранение духовно-нравственных ценностей. То есть, в этом мы с ними едины", - рассказал муфтий.

Он сообщил, что ДСМР направили переведенный текст указа в Индонезию и Малайзию после интереса со стороны этих государств. "Индонезия, Малайзия - мусульманские страны - тоже попросили у нас этот документ, мы им его направили. То есть он реально изучается парламентами, возможно, для использования некоторых формулировок у себя в дальнейшем. Точно здесь сказать не могу, но так делают многие парламенты", - подчеркнул глава ДСМР.

Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России, говорится в указе.