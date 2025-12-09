В ОП предложили ограничивать рост цен на продукты для новогодних блюд

Предлагается ввести понятие новогодний набор по аналогии с борщевым, сообщил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Ретейлеры могли бы ограничивать рост цен на продукты для самых распространенных, популярных новогодних блюд в преддверии зимних праздников. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Надо ограничивать цены на ингредиенты для новогодних блюд. Раз в год на две-три недели вводить такое ограничение - будет эффективно. Думаю, наши ретейлеры сильно не пострадают от этого", - сказал Гриб.

По его словам, надо ввести понятие новогодний набор по аналогии с борщевым. "Борщевой набор - для будней, а новогодний - для праздников", - считает Гриб.

Согласно данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная стоимость продуктов для приготовления популярного новогоднего салата "Оливье" на 4 персоны в крупных торговых сетях выросла за год на 2,1%, до 363 рублей. В эту сумму входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез. При подсчетах учитываются цены на самые доступные продукты питания.

В среднем по стране с учетом всех каналов продаж, по данным Росстата, набор продуктов для аналогичного количества "Оливье" стоит 618 рублей, что на 41% выше, чем в сетевом ретейле.