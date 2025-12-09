Шойгу возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику героям

Секретарь Совета безопасности РФ начал рабочую программу визита во Вьетнам

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ХАНОЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу начал рабочую программу визита во Вьетнам, почтив память первого президента страны Хо Ши Мина и вьетнамских героев. Секретарь СБ возложил венки к Памятнику павшим героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Мемориал был открыт 7 мая 1994 года - в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу.

Лидер вьетнамского национально-освободительного движения умер в возрасте 79 лет 2 сентября 1969 года. Правительство страны сразу же приняло решение увековечить память вождя, создав его мавзолей. На помощь Вьетнаму пришел Советский Союз, который направил в Ханой своих специалистов. Усыпальница Хо Ши Мина была спроектирована советскими архитекторами по подобию мавзолея Ленина. Ее возведение продолжалось с сентября 1973 года до конца августа 1975 года на центральной площади Ханоя Бадинь.

На этой площади 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, с которой началась история современного Вьетнама. В этот же день, спустя 30 лет после того выступления и шесть лет со дня смерти Хо Ши Мина, 2 сентября 1975 года, мавзолей с телом Хо Ши Мина был открыт.

Усыпальница первого президента представляет собой двухэтажное сооружение из серого мрамора, на фронтоне которого крупными буквами выложена надпись: "Президент Хо Ши Мин". При входе в мавзолей на гранитной плите выбита его знаменитая фраза: "Нет ничего дороже независимости и свободы". Широкая мраморная лестница ведет на второй этаж здания, где находится прозрачный саркофаг с телом Хо Ши Мина. У входа в мавзолей круглосуточно выставлен почетный караул. Посещение мавзолея и мемориального комплекса первого президента Демократического Вьетнама является непременным пунктом программ официальных визитов зарубежных делегаций.

Шойгу также побывал в доме Хо Ши Мина, где тот провел последние годы жизни.