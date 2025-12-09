"Авито услуги" назвали регионы с самыми дешевыми выступлениями "Деда Мороза"

Дешевле всего обходятся услуги аниматоров в Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Наиболее низкие цены на услуги артистов в образе "Деда Мороза" зафиксированы в Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане, где час выступления стоит 2 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Авито услуги", с которыми ознакомился ТАСС.

"Дешевле всего выступления "Деда Мороза" обходятся в Саратовской и Самарской областях, а также в Татарстане: здесь артисты просят от 2 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В Челябинской области средние гонорары таких профессионалов начинаются от 2,4 тыс. рублей. А в Алтайском крае, Кемеровской, Свердловской и Нижегородской областях аниматоры зарабатывают от 2,5 тыс. рублей в час.

В топ регионов с самой высокой стоимостью подобных выступлений попали Ставропольский и Краснодарский края, а также Московская, Тюменская и Новосибирская области. Цена начинается от 3 тыс. рублей в час, поделились эксперты.

По данным аналитиков, средняя минимальная цена за выступление аниматора в образе "Снегурочки" составила 2,5 тыс. рублей за час. Саратовская и Самарская области оказались лидерами среди регионов с самыми низкими ценами: от 2 тыс. рублей за час. В Татарстане услуги аниматора в костюме внучки "Деда Мороза" обходятся от 2,2 тыс. рублей, а в Челябинской области - от 2,4 тыс. рублей.

Один из самых высоких гонораров за подобные выступления зафиксирован в Московской области: от 3,5 тыс. рублей в час. В пятерке наиболее дорогих по стоимости услуг регионов также оказались Ставропольский край, Новосибирская область, Краснодарский край и Ростовская область - здесь артисты просят от 3 тыс. рублей.