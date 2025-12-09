Количество прошедших онкодиагностику в ЦЯМ Улан-Удэ пациентов выросло на 30%

За все время работы медучреждения, открывшегося в октябре 2022 года, диагностику прошли более 23 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 9 декабря. /ТАСС/. Рост на 30% числа пациентов, прошедших онкодиагностику в Центре ядерной медицины (ЦЯМ) города Улан-Удэ, зарегистрирован в 2025 году. В медучреждение обращаются не только жители Бурятии, но и других регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщил ТАСС генеральный директор центра Кирилл Архипов.

"В 2025 году благодаря доступности и высокому качеству оказания услуг увеличился пациентопоток. Если по итогам прошлого года мы приняли чуть более 7 тыс. пациентов, то в этом году превысим отметку 9 тыс. Это жители Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, к нам начали направлять пациентов из Амурской области и Приморского края", - сказал Архипов.

Почти половина пациентов ЦЯМ - 3,8 тыс. - из Бурятии. В целом за все время работы медучреждения, открывшегося в октябре 2022 года, диагностику прошли более 23 тыс. человек. Также в ЦЯМ обращаются жители Монголии. "О работе нашего Центра знают в приграничных северных аймаках Монголии, граждане соседнего государства приезжают, но пока не так активно: думаем, что, когда помимо расширения диагностических услуг у нас появится направление по радионуклидной терапии, обращений от граждан соседнего государства будет больше", - отметил Архипов.

Современная диагностика

Гендиректор ЦЯМ Улан-Удэ подчеркнул, что вклад новейшего медучреждения в столице Бурятии в диагностику онкологических заболеваний значителен. Современное оборудование позволяет проводить до 50 исследований в день, ведется прием по полису ОМС и на платной основе. На базе центра организовано производство радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП), оборудованное циклотроном и радиохимической лабораторией, лабораторией контроля качества, также работают два ПЭТ/КТ-сканера. Синтез РФЛП проводится в условиях, соответствующих международным требованиям GMP, каждая партия препаратов проходит контроль качества в соответствии с требованиями фармакопейной статьи.

"ПЭТ/КТ в основном используется для оценки эффективности назначенной терапии, - пояснил Архипов. - Например, так можно оценивать эффективность химиотерапии: с каждым курсом погибает какой-то процент опухолевых клеток, и очаг накапливает препарат все меньше и меньше. Увеличение же степени накопления препарата может говорить о нечувствительности к лечению и необходимости ее корректировки. Также метод используется для поиска первичного опухолевого очага, определения локализации, размера и степени активности новообразования, выявления метастазов и рецидивов".

Чаще всего, как и в целом в России, в ЦЯМ Улан-Удэ обращаются пациенты с раком легкого, молочных желез, предстательной железы. "Препарат фтор-ПСМА (18F-ПСМА), который применяется для диагностики рака предстательной железы, на Дальнем Востоке есть только у нас в Улан-Удэ", - добавил гендиректор медучреждения.

В 2025 году в ЦЯМ для иногородних пациентов запущены специальные сервисные программы: пациентам из Иркутской области оплачивается проезд до Улан-Удэ, для пациентов из Амурской области, Приморского края предоставляется гостиница. "У нас есть возможность принимать для проведения диагностических процедур жителей любых регионов РФ. Особенно хотелось привлечь внимание пациентов из регионов Дальнего Востока, Якутии: им с учетом логистической доступности Бурятии нет необходимости ехать на данное обследование в центральные регионы России", - сказал собеседник.

О ЦЯМ

Центр ядерной медицины Улан-Удэ является резидентом Территории опережающего развития (ТОР) "Бурятия" и пользуется налоговыми льготами и преференциями.

Строительство ЦЯМ началось в 2020 году. Проект реализован по концессионному соглашению, общая его стоимость - более 1,1 млрд рублей, из которых 400 млн рублей - из федерального бюджета, это средства единой дальневосточной субсидии, остальное - средства концессионера.