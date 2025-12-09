РКК проведет аудит программы помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Проверка будет проведена в начале 2026 года

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) проведет в начале 2026 года аудит программы благотворительной помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле". Об этом в интервью ТАСС заявил глава РКК Павел Савчук.

"Мы стараемся делать аудит каждой благотворительной программы, которые у нас были большие, со сбором средств. Аудит благотворительной программы помощи в "Крокус сити холле" у нас будет промежуточный зимой", - сказал Савчук, добавив, что проверка будет проведена в январе или в феврале.

Он отметил, что РКК ежегодно с 2021 года проходит аудит внешней независимой аудиторской компании, результаты публикуются на сайте. "По нашему уставу мы обязаны проходить его раз в два года, но мы делаем это каждый год", - сказал Савчук. Он подчеркнул, что прозрачность - основа доверия, поэтому "работать в благотворительной сфере непрозрачно просто невозможно".

Ранее сообщалось, что РКК собрал 1 млрд 800 млн рублей для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе". Для контроля за расходованием средств была создана спецкомиссия из представителей столичного и областного правительств, РКК, пострадавших, представителей общественности.