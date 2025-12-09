В Москве открывается православный рождественский фестиваль "Артос"

В рамках мероприятия пройдут беседы с духовенством, концерты духовной и фольклорной музыки, кинопоказы и творческие мастер-классы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рождественский фестиваль "Артос", который откроется во вторник возле столичного Данилова монастыря, продолжает собой русскую традицию предрождественских мероприятий - помогает духовно осмыслить суету зимних праздников. Об этом в преддверии открытия фестиваля рассказал ТАСС иерей Стахий Колотвин.

"Весь Рождественский пост, его особые даты и дни наполнены глубоким смыслом, чтобы человек мог полноценно подготовиться к очередной годовщине прихода Бога в мир. Так он вырывается из круговорота, где один год просто сменяет другой, и получает осмысленную линию: Господь 2025 лет назад пришел к нам, и каждый год делаем шаг Ему навстречу", - сообщил священник.

По его словам, трепетное отношение русских людей к зимним праздникам связано с надеждой на начало новых этапов в жизни, оставляющих трудности позади.

Отец Стахий отметил, что смыслом предновогодняя суета "наполняется именно в традициях рождественского праздника". "Поэтому даже тем людям, которые не настолько глубоко религиозны, следует задуматься о том, что даст их душе - какую радость, тепло, чувство уверенности и надежды - именно прикосновение к празднику Рождества. И, безусловно, предрождественские фестивали для этого имеют глубокое значение", - подчеркнул он.

"Участвуя в таких мероприятиях, человек получит радость праздника, которая будет сопровождать его в течение всего нового года. И фестиваль "Артос" - хороший шажочек на пути к большому Рождеству", - заключил иерей.

По представленным организаторами данным, в рамках фестиваля "Артос" пройдут беседы с духовенством, концерты духовной и фольклорной музыки, кинопоказы и творческие мастер-классы. На благотворительной ярмарке можно будет приобрести оригинальные новогодние сувениры и подарки ручной работы: украшения, посуду, предметы декора, свечи и елочные игрушки, а собранные средства направят на работу социальной службы Троице-Сергиевой лавры.