В Кемеровской области объявили режим "черного неба"

Его ввели, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 9 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", объявлен в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе. Также он действует в Кемерове, сообщили в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

"В городах Новокузнецк, Прокопьевск, в Новокузнецком муниципальном округе НМУ [объявляется] с 13:00 (09:00 мск) 9 декабря до 18:00 (14:00 мск) 11 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В городе Кемерово режим НМУ продлится до вечера 10 декабря 2025 года.

Официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, которые собирают данные о состоянии воздуха. Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях. На время НМУ рекомендуется без лишней необходимости не выходить на улицу, не заниматься на открытом воздухе спортом и тяжелым физическим трудом, стараться не открывать окна в квартирах, автомобилистам стоит сократить использование личного транспорта.