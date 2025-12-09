Коллекцию подарочных елочек собрал Дед Мороз во время путешествия по стране

Каждый подарок очень ценен, он от души, дарят и дети, и взрослые, сообщил волшебник

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Стихи, рисунки, открытки, вязаные изделия и всевозможные поделки дарят Деду Морозу дети и взрослые. Сформировалась целая коллекция елочек из самых разных материалов, рассказал ТАСС Всероссийский Дед Мороз.

"Каждый подарок очень ценен, он от души, дарят и дети, и взрослые. Кто-то выпечку готовит, и это приятно. Получил я в этом году из эпоксидной смолы поделку многослойную, там и елочки, и я, Дед Мороз, и тройка коней. У меня целая коллекция елочек самых разных техник, из самых разных материалов выполненная. Помню, дарили вышитый шарф с эмблемой НТВ [в ходе "Новогоднего путешествия с НТВ"]. Дарили носочки вязаные. Кто-то дарил пряник, я люблю пряники, это наша северная традиция самых разных регионов по всей стране", - рассказал ТАСС волшебник.

Дарят ему рисунки. "Самые маленькие ребята, кто еще не умеет писать даже печатными буквами, присылают свои чудесные открытки, где изображают себя, папу, маму, меня часто со Снегурочкой рисуют, и это от души, ведь малыш подумал и задался тем же самым вопросом - Дед Мороз дарит подарки, а ему кто-нибудь дарит? И он спешит поделиться своим творчеством, умением. Это очень важно, ведь Новый год - это про то, чтобы делиться, делать счастливей другого, что очень радостно", - рассказал он.

Частый подарок - стихи, ведь детям нужно потратить время и силы, чтобы стихотворение выучить. "Недавно мне читали стихи про маму, про море и дельфинов, "Мцыри" процитировали. Это волшебно, потому что с душой, со старанием, зная, перед кем выступать. Я всегда говорю: "Не волнуйтесь, не на оценку", зачастую даже подсказываю слова - давно на свете живу, много разных стихов знаю, и каждый раз это добрый опыт", - рассказал Дед Мороз.