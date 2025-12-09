В Нарьян-Маре представят фильм о летчиках-защитниках Заполярья в годы войны

Картину создали в рамках проекта "Крылья Победы. Северный Тиман"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Документальный фильм "Кочевник". Последний полет" представят в Нарьян-Маре, премьера приурочена к Дню героев Отечества, рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора Ненецкого автономного округа (НАО). Фильм посвящен памяти летчиков, которые в 1944 году потерпели крушение на летающей лодке PBN-1 Nomad ("Кочевник") на Северном Тимане.

"Документальный фильм "Кочевник". Последний полет" создан в рамках проекта "Крылья Победы. Северный Тиман", реализуемый в регионе при поддержке губернатора НАО Ирины Альфредовны Гехт и ПАО "Лукойл", - сказали в пресс-службе. - Фильм посвящен памяти летчиков - защитников Заполярья, потерпевших крушение на двухмоторной летающей лодке "Номад" ("Кочевник") 118-го разведывательного авиаполка Северного флота. Это произошло на Северном Тимане в 1944 году".

Фильм создан ТРК "Север" на основе материалов, собранных на протяжении 25-летней поисковой работы, которую проводило региональное отделение поискового движения России "Заполярный поисковый отряд".

В сентябре 2025 года состоялась экспедиция к месту падения самолета. Ее участники установили памятный знак и провели обследование места крушения летающей лодки. Также они нашли останки погибших летчиков. Катастрофа гидросамолета произошла 29 октября 1944 года, шесть человек погибли, выжил только бортмеханик Михаил Федоровых, который 18 дней шел до Коткино.

Место крушения находится в труднодоступном месте в Тиманской тундре примерно в 200 км к западу от Нарьян-Мара. В годы войны самолеты Беломорской военной флотилии осуществляли доставку грузов, следили за ледовой обстановкой, проводили боевое патрулирование Белого, Баренцева и Карского морей с целью выявления немецких судов, мин, диверсионных групп, осуществляли спасательные операции.

Проект "Крылья Победы. Северный Тиман" реализует региональное отделение РГО и региональное отделение "Поискового движения России" при поддержке губернатора НАО.