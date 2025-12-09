Воронежскую школьницу признали самой красивой девочкой России

В этом году за победный титул соревновались еще 72 ребенка

Стелла Крикунова © Пресс-служба "Миссис Россия Мира"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Финал VII национального конкурса красоты и талантов "Маленькие мисс и мистер Россия мира 2025" прошел в Москве. Победу в нем одержала 7-летняя Стелла Крикунова из Воронежа, сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"Каждый ребенок, вышедший на сцену нашего конкурса, - уже победитель. Каждый из них проделал огромный путь, преодолел волнение и достойно показал себя и свой родной город, поэтому все без исключения уезжают сегодня домой с титулами, коронами, лентами и ценными подарками. А наши главные победительницы уже начинают подготовку к международному этапу", - приводятся в сообщении слова директора конкурса Ирины Кирсановой.

В этом году за победный титул соревновались еще 72 ребенка. Помимо Крикуновой, в топ-3 победительниц вошли 11-летняя Дарису Чойдонова из Бурятии и 12-летняя Алена Чжао с Алтая. 8 января три девочки представят Россию в финале конкурса World star rising 2026 в Грузии.

Конкурс "Маленькие мисс и мистер Россия мира" (Little Miss and Mister World Russia) проходит в России с 2019 года. В нем принимают участие победители региональных и муниципальных конкурсов красоты в возрасте от 3 до 17 лет. Они соревнуются в 6 возрастных категориях и одной особенной - для детей с ограниченными возможностями. Главным призом конкурса стала не только возможность принять участие в международном этапе, но и экскурсионный тур в Турцию.