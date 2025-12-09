ФАО ООН: ржаной черный хлеб стал самым популярным продуктом у россиян

Такой вывод был сделан на основе оценок отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций для связи с Россией

МОСКВА, ТАСС, 9 декабря. Наиболее популярным продуктом среди россиян является черный ржаной хлеб. Такой вывод был сделан на основе оценок отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией, рассказал ТАСС его директор Олег Кобяков.

"В ходе контактов нашего офиса с представителями самых различных отраслей российского агропрома и просто потребителями мы пришли к выводу, что самым популярным продуктом для всех россиян является черный ржаной хлеб. Сложилась даже неформальная "коалиция друзей ржаного хлеба", которая готова активно работать в рамках Международного года ржи, провозгласить который ФАО официально предложила ООН", - пояснил Кобяков.

Он отметил, что в эту коалицию вошли институты Российской академии наук (РАН), Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности, ряд аграрных вузов, а также депутаты профильных комитетов российского парламента.