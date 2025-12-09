Матвиенко поздравила россиян с Днем Героев Отечества

Председатель Совета Федерации напомнила, что 2025 год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которая досталась ценой неимоверных усилий

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. День Героев Отечества посвящен тем, кто в разные времена боролся за свободу страны и внес вклад в ее защиту. Об этом говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"9 декабря, в День Героев Отечества, мы чествуем всех, кто в разные исторические периоды боролся за независимость страны, внес значимый вклад в защиту государства. Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия - люди, отмеченные высокими государственными наградами за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Родиной", - написала председатель Совфеда, ее слова приводит пресс-служба СФ.

Как подчеркнула Матвиенко, эти люди - пример патриотизма и личного мужества, нравственный ориентир для молодого поколения. "Наш многонациональный народ прошел через тяжелейшие испытания, сплоченность и несгибаемая воля помогли ему выстоять в самых жестоких сражениях", - добавила она.

Матвиенко напомнила, что 2025 год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, которая досталась ценой неимоверных усилий. "Родная земля была освобождена от гитлеровской армии, европейские державы, находившиеся под гнетом нацистского режима, смогли вернуть свой суверенитет", - написала председатель СФ.

"И сегодня отважные воины с честью выполняют свой долг, отстаивают национальные интересы России, проявляя блестящую выучку, самоотверженность и силу духа. Уверена, что они впишут еще немало памятных страниц в ратную летопись нашего государства", - заключила она.

День Героев Отечества - памятная дата, приуроченная к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров (отмечался в 1769-1917 годах).