США потратят $1 млрд на обустройство спортплощадок и игровых зон в аэропортах

Министры посетили национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где на личном примере продемонстрировали, что немного движения может сделать более полезными малоподвижные путешествия

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Администрация США намерена потратить $1 млрд на улучшение качества обслуживания пассажиров в аэропортах, в том числе чиновники хотят сделать пребывание в воздушных гаванях страны полезным для здоровья. Как сообщила газета The Washington Post (WP), соответствующую инициативу озвучили министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший и министр транспорта США Шон Даффи.

Министры посетили национальный аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне, где на личном примере продемонстрировали, что "немного движения может сделать более полезными малоподвижные путешествия". Как отметила WP, Кеннеди-младший и Даффи выполнили с десяток подтягиваний на установленном в аэропорту турнике.

Газета проинформировала, что программа повышения качества обслуживания в аэропортах предусматривает создание спортивных площадок, расширение игровых зон для детей и увеличение числа специальных боксов для кормления грудью младенцев.

Кроме того, Кеннеди-младший призвал администрации аэропортов больше внимания уделять наполнению торговых автоматов полезной едой, такой как овощные салаты и пироги из семян чиа.