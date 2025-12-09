Башкирский мед станет первым из России в списке сельхознаследия ФАО

Статус будет получен на ближайшем заседании экспертной группы в первой половине 2026 года

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Бортевое пчеловодство Башкирии станет первой российской сельскохозяйственной системой, которую включат в список систем сельскохозяйственного наследия мирового значения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Об этом ТАСС сообщил Олег Кобяков, директор отделения ФАО для связи с Россией.

"Заявка системы бортевого пчеловодства из Башкортостана в настоящее время проходит "второе чтение" в секретариате ФАО. <...> Рассчитываю, что по итогам оценочной миссии экспертов в сердце этого уникального объекта, в заповеднике Шульган-Таш в Южном Урале, этот почетный статус будет получен в первой половине 2026 года на ближайшем заседании экспертной группы", - рассказал Кобяков.

Он пояснил, что программа систем сельскохозяйственного наследия мирового значения (ГИАХС) стремительно набирает популярность и приближается к флагманской программе всемирного наследия под эгидой ЮНЕСКО. Кобяков подчеркнул, что организация ожидает инициативы из других регионов России и поддержки соответствующих заявок на включение в перечень со стороны местных и федеральных органов власти.

"Мы готовы оказать максимальное содействие со своей стороны. ГИАХС выделена в отдельное направление работы офиса, мы рассчитываем на интерес к этой программе в России", - указал директор отделения ФАО.

Впервые представленная ФАО в 2002 году программа направлена на выявление и сохранение выдающихся сельскохозяйственных систем. Эти системы формируются сообществами, чьи жизнь и культура тесно переплетены с их территорией. На данный момент в мире существует более 100 таких систем из порядка 30 стран.