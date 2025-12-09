Copernicus: 2025 год может войти в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

Средняя температура поверхности Земли в ноябре достигла 14,02 градусов, что на 0,65 градуса выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. 2025 год с высокой вероятностью станет вторым или третьим самым жарким за всю историю метеонаблюдений и может сравняться по температурным показателям с 2023 годом. Об этом говорится в докладе европейской службы дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus.

По ее данным, прошлый месяц стал третьим самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений после 2023 и 2024 годов. Средняя температура поверхности Земли в ноябре достигла 14,02 градусов, что на 0,65 градуса выше среднего показателя за период с 1991 по 2020 год.

Эксперты отмечают, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, приводит к учащению и усилению экстремальных погодных явлений. В частности, в прошлом месяце в Юго-Восточной Азии прошли мощные тропические циклоны, которые привели к масштабным наводнениям и человеческим жертвам.