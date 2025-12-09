Директор "Артека": дети в РФ считают участников СВО героями

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Российские школьники считают героями участников специальной военной операции, понимают их роль в современной истории и хотят на них равняться, сообщил ТАСС директор международного детского центра "Артек" Константин Федоренко в День Героев Отечества, опираясь на проводимые в учреждении педагогические исследования.

"Те исследования, которые мы проводим сегодня по поручению Министерства просвещения РФ, показывают качественные изменения, произошедшие в детском сознании в последние годы. Сместились их приоритеты, их представление о героях. И меняются они в положительную сторону: героями для них становятся герои нашей страны, а не зарубежные; приоритеты все чаще - работать, жить и учиться в нашей стране. Это все говорит об их отношении к Родине", - рассказал Федоренко.

Он отметил, что "Артек" всегда давал детям возможность встретиться со знаменитыми, успешными, авторитетными людьми: артистами, спортсменами, учеными, государственными деятелями и управленцами. После начала специальной военной операции для общения с подростками все чаще стали приглашать участников СВО.

"Впервые как массовое явление мы заметили такие изменения еще летом 2023 года. На "Встречу перед расставанием", массовое событие в конце каждой смены, мы всегда приглашаем референтных взрослых, то есть тех, на кого хочется равняться. Когда выходили олимпийские чемпионы, космонавты и другие гости, дети обычно кричали "Россия! Россия!" - мы считали, что это нормально, так и должно быть, гордость за страну. А тут мы пригласили участников СВО Олега Пивоварова и Илью Подорога, и дети - четыре тысячи детей! - начали кричать "Спасибо!". Сами, никто их не заставлял. А это говорит о новом восприятии, новом отношении. И вот сейчас, спустя время, мы можем сказать, что это не было случайностью, что теперь это обычная реакция детей на выход участников СВО", - привел в пример Федоренко.

Он пояснил, что наблюдения педагогов центра подтверждают: дети понимают историческую значимость происходящих сейчас событий, уважают вклад российских военнослужащих, а также в той или иной степени восприняли предложение равняться на защитников страны. "Они понимают, что эти герои сегодня отстаивают в том числе их независимость, независимость их семей, независимость их малой родины и, конечно, всей Российской Федерации", - уточнил директор "Артека".

Кроме того, подчеркнул он, в этот же период изменилось и то, как дети понимают события отечественной истории, в первую очередь - Великую Отечественную войну. Это видно и по тому, как они воспринимают ветеранов, в том числе - приглашаемых на события в "Артек".

Воспитание всей страны

Федоренко выразил уверенность, что к изменению детского восприятия привели более глубинные процессы - по-другому стали воспринимать свою страну все россияне.

"Когда мы, взрослые, повернулись к своей стране все вместе, когда из средств массовой информации начали говорить об отношении к стране, правильном отношении, когда, простите за прямоту, внутренние враги сбежали - не все, но наиболее одиозные - и началась реализация целого комплекса технологий в образовательных организациях: гимн, флаг, советники по воспитанию, - вот тогда мы увидели эти изменения. И я хочу сказать, что это важно для будущего страны, ведь оно в высококвалифицированных, мотивированных, патриотически настроенных гражданах. Если мы сегодня не будем работать с нашими детьми - это не значит, что с ними никто не будет работать. Будут другие и с другими задачами", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что и "Артек" вносит свой вклад в формирование мировосприятия у российских школьников, не только работая с ними на территории центра, но и распространяя методики на всю страну. В частности, сейчас оформляется для передачи в регионы РФ наработанный с 2022 года опыт взаимодействия с участниками СВО, методические наработки по мероприятиям с их участием.

"Мы готовим методические рекомендации по "Урокам мужества", "Диалогу с героями" - это неотъемлемая часть воспитания. И здесь необходима подготовка и взрослых, и детей", - уточнил Федоренко.

Об "Артеке"

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали более 10 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие.