Глава Горного Алтая потребовал от частной клиники отказаться от проведения абортов

По словам замминистра здравоохранения Алтая Алтынай Путиной, "Евромедцентр" это последнее в регионе медучреждение, которое еще проводит эту операцию

ГОРНО-АЛТАЙСК, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Алтай Андрей Турчак потребовал от клиники "Евромедцентр" отказаться до конца 2025 года от лицензии на проведение абортов. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства региона.

"Не в части рекламы, а в части последнего предупреждения. До исхода декабря, до исхода 2025 года остается достаточно времени для того, чтобы совершить этот поступок, юридические действия и отказаться от лицензии на аборт. Я пользуюсь прямым эфиром к руководству, к собственнику этой частной медицинской организации обращаюсь. Это последнее алтайское предупреждение", - сказал Турчак.

По словам замминистра здравоохранения Алтынай Путиной, восемь из девяти частных медицинских организаций отказались от проведения абортов в Республике Алтай. Единственной клиникой, которая не отказалась от абортов, стал "Евромедцентр".

Ранее в регионе приняли закон, запрещающий склонение беременных женщин к искусственному прерыванию беременности. Инициатива, внесенная главой региона и комитетом по здравоохранению и социальной защите, предполагает установление запрета на "уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждение, выдвижение требований" и другие способы понуждения к аборту. Отмечается, что нарушение запрета "влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Республики Алтай".